В 34-м микрорайоне Челябинска готова к открытию новая школа «Созвездие». Губернатор Челябинской области Алексей Текслер показал видео, какой будет школа снаружи и внутри.
«Уже скоро свои двери откроют несколько новых школ, построенных в Челябинской области. Начну со школы „Созвездие“ в 34-м микрорайоне Челябинска», — рассказал Текслер.
Учебное заведение оснащено в соответствии с современными стандартами. В нем работает современный медиацентр, два специализированных кабинета для реализации проектной и исследовательской деятельности, а также лаборатории, предназначенные для занятий по химии, биологии и естественным наукам. Помимо этого, оборудованы мастерские, где учащиеся могут приобрести практические навыки, востребованные в повседневной жизни.
Для старших классов учреждение предлагает разнообразные профильные направления: углубленное изучение химии и биологии, математики и физики, а также русского языка и обществознания. Открыты кадетские и инженерные классы. Школьники 10–11-х классов имеют еще более широкий выбор профилей: технологический, гуманитарный и социально-экономический.
Одним из приоритетов современной школы является создание условий для развития внеурочной активности учащихся. В образовательном комплексе «Созвездие» для этого предусмотрены тематические рекреационные зоны и крупный спортивный комплекс с собственным стадионом. Учреждение также осуществляет сотрудничество с ведущими высшими учебными заведениями региона.
Строительство новых школ ведется при содействии национального проекта «Молодежь и дети». Текслер подчеркнул, что эта важная работа будет продолжена и впредь.
Глава региона лично инспектировал строительство школы в декабре прошлого года. Строительство шло по графику. Школа на 1100 мест откроет свои двери в новом учебном году.
