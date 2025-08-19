Губернатор Текслер показал новую школу в Челябинске. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уже в ближайшее время школа распахнет свои двери (архивное фото)
Уже в ближайшее время школа распахнет свои двери (архивное фото) Фото:

В 34-м микрорайоне Челябинска готова к открытию новая школа «Созвездие». Губернатор Челябинской области Алексей Текслер показал видео, какой будет школа снаружи и внутри. 

«Уже скоро свои двери откроют несколько новых школ, построенных в Челябинской области. Начну со школы „Созвездие“ в 34-м микрорайоне Челябинска», — рассказал Текслер.

Учебное заведение оснащено в соответствии с современными стандартами. В нем работает современный медиацентр, два специализированных кабинета для реализации проектной и исследовательской деятельности, а также лаборатории, предназначенные для занятий по химии, биологии и естественным наукам. Помимо этого, оборудованы мастерские, где учащиеся могут приобрести практические навыки, востребованные в повседневной жизни.

Для старших классов учреждение предлагает разнообразные профильные направления: углубленное изучение химии и биологии, математики и физики, а также русского языка и обществознания. Открыты кадетские и инженерные классы. Школьники 10–11-х классов имеют еще более широкий выбор профилей: технологический, гуманитарный и социально-экономический.

Одним из приоритетов современной школы является создание условий для развития внеурочной активности учащихся. В образовательном комплексе «Созвездие» для этого предусмотрены тематические рекреационные зоны и крупный спортивный комплекс с собственным стадионом. Учреждение также осуществляет сотрудничество с ведущими высшими учебными заведениями региона.

Строительство новых школ ведется при содействии национального проекта «Молодежь и дети». Текслер подчеркнул, что эта важная работа будет продолжена и впредь.

Глава региона лично инспектировал строительство школы в декабре прошлого года. Строительство шло по графику. Школа на 1100 мест откроет свои двери в новом учебном году.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В 34-м микрорайоне Челябинска готова к открытию новая школа «Созвездие». Губернатор Челябинской области Алексей Текслер показал видео, какой будет школа снаружи и внутри.  «Уже скоро свои двери откроют несколько новых школ, построенных в Челябинской области. Начну со школы „Созвездие“ в 34-м микрорайоне Челябинска», — рассказал Текслер. Учебное заведение оснащено в соответствии с современными стандартами. В нем работает современный медиацентр, два специализированных кабинета для реализации проектной и исследовательской деятельности, а также лаборатории, предназначенные для занятий по химии, биологии и естественным наукам. Помимо этого, оборудованы мастерские, где учащиеся могут приобрести практические навыки, востребованные в повседневной жизни. Для старших классов учреждение предлагает разнообразные профильные направления: углубленное изучение химии и биологии, математики и физики, а также русского языка и обществознания. Открыты кадетские и инженерные классы. Школьники 10–11-х классов имеют еще более широкий выбор профилей: технологический, гуманитарный и социально-экономический. Одним из приоритетов современной школы является создание условий для развития внеурочной активности учащихся. В образовательном комплексе «Созвездие» для этого предусмотрены тематические рекреационные зоны и крупный спортивный комплекс с собственным стадионом. Учреждение также осуществляет сотрудничество с ведущими высшими учебными заведениями региона. Строительство новых школ ведется при содействии национального проекта «Молодежь и дети». Текслер подчеркнул, что эта важная работа будет продолжена и впредь. Глава региона лично инспектировал строительство школы в декабре прошлого года. Строительство шло по графику. Школа на 1100 мест откроет свои двери в новом учебном году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...