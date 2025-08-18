Большинство челябинцев высказались против ограничений на звонки в Telegram и WhatsApp

В Челябинске 53% опрашиваемых жителей негативно восприняли ограничения на звонки в Telegram и WhatsApp. При этом 39% челябинцев инициативу поддержали, увидев в этом безопасность, сообщили в пресс-службе SuperJob.
«Челябинцы, одобрившие ограничения на звонки в популярных мессенджерах, объясняют это безопасностью, возможностью общаться вживую. Их оппоненты, которых 53%, негодуют, поскольку считают, что мошенникам ограничения мало мешают, а обычным пользователям от этого действительно плохо. Часть респондентов опасаются, что вахтовиков оставят без видеосвязи с родными, или же это помешает работе удаленщика и создаст неудобства», — сообщается на сайте.
При этом мужчины чаще выступают против, а женщины — за. Чаще ограничения поддерживают люди старше 45 лет, молодежь до 35 лет настроена скептически. Самые ярые противники ограничений — люди с доходом от 100 000 рублей в месяц, их 63%. С 13 августа Роскомнадзор ввел ограничения на звонки в Telegram и WhatsApp. Инициативу в ведомстве объяснили необходимостью обеспечения безопасности в России.
