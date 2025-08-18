18 августа 2025

Челябинским кадровикам с цифровыми навыками платят по 250 тысяч рублей

Знание цифровых навыков повышает стоимость кадровиков на рынке труда
Знание цифровых навыков повышает стоимость кадровиков на рынке труда

Кадровики в Челябинской области с цифровыми навыками могут зарабатывать по 250 тысяч рублей. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter, средняя зарплата ниже, но за год на 14% выросла.

«В регионе „эйчары“ с цифровыми навыками могут рассчитывать на заработки в 57,1 тысячи рублей. При этом максимальные предложения для таких специалистов достигают в области 250 тысяч рублей», — пояснили URA.RU в офисе HeadHunter.

Эксперты аналитической компании Talantix отметили, что увеличение зарплат обусловлено устойчивым ростом спроса на специалистов по управлению персоналом с навыками автоматизации. Такие навыки стали необходимыми для адекватного реагирования на изменяющиеся условия рынка труда. При этом возможности для карьерного роста и повышения дохода в этой области также достаточно велики.

Важными секторами, где сложились высокие зарплаты для «эйчаров» с цифровыми навыками, стали управление многопрофильными активами, строительство и добывающая отрасль. Эксперт привела пример: в управлении активами зарплата достигла 94,5 тысячи рублей (годовой рост 39% — лидер роста), в строительстве — 90,5 тысячи рублей, добывающем секторе — 84,8 тысячи, в сфере услуг для — 81,6 тысячи рублей.

Высокую динамику доходы кадровиков показали в отраслях телекоммуникаций (плюс 30%) и гостинично-ресторанного бизнеса (прибавился 21%). Также выше среднего выросли зарплаты в тяжелом машиностроении, розничной торговле, металлургии, леспроме и электронике.

Стек технологий, которым надо владеть, объединил различные сервисы. От соискателей ждут, что они владеют навыками работы с CRM, Excel, знаниями основ воронки продаж и аналитики, умеют контролировать конверсии.

