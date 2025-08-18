18 августа 2025

Думали, гастрит, оказалось — рак: школьник из Снежинска победил агрессивную форму онкологии

Школьник из Снежинска справился с лимфомой Беркитта
Подросток из Снежинска справился с агрессивной формой рака
Школьник из Снежинска Челябинской области победил лимфому Беркитта, которая является одной из самых агрессивных разновидностей рака. Подросток полтора месяца провел в реанимации.

«Под Новый год 2024-го 16-летний Даниил пожаловался на боли в животе. Врачи списали все на гастрит. Но вскоре школьник начал терять силы, кожа пожелтела — предположили гепатит. Обследование в областной детской клинической больнице показало страшную правду: лимфома Беркитта, одна из самых агрессивных форм рака. Третья стадия», — сообщает telegram-канал «Типичный Снежинск».

Восемь месяцев Даниил провел в больнице. Полтора месяца в реанимации, несколько курсов «химии», когда сил не хватало даже встать с кровати.

Финальным испытанием стала пересадка стволовых клеток. В фонде «Искорка» сообщили, что для пересадки клеток 16-летнему Даниилу Гурину был необходим препарат «Плерифор» стоимостью 297 тысяч рублей. Но в больнице этого препарата не имелось. Даниила с сестрой воспитывала только мама, сумма для семьи оказалась неподъемной. Фонд открыл сбор на покупку лекарства. Деньги удалось собрать благодаря фонду «Искорка» и ученикам гимназии №1 Челябинска.

Сегодня Даниилу 18 лет. Болезнь позади. Он переехал в Пермь, учится на программиста и работает поваром. С ним девушка, которая поддерживала его в самые трудные месяцы борьбы.

