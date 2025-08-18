Тело мальчика нашли на крыше челябинской электрички

Подросток забрался на крышу электрички Карталы — Челябинск и погиб от удара током. Об этом сообщили в пресс-службе ЮУЖД.
«По прибытию на станцию Челябинск пригородного поезда, следовавшего из Карталов, между крышами первого и второго вагонов на резиновой „гармошке“ было обнаружено тело подростка, смертельно травмированного электротоком. Мальчик незаметно забрался на крышу последнего вагона во время стоянки поезда на станции Синеглазово и во время движения получил удар электротоком, несовместимый с жизнью», — сообщили в пресс-службе железной дороги. Тело мальчика было обнаружено около 19:00 часов 18 августа.
В пресс-службе добавили, что это случай гибели несовершеннолетнего стал вторым в этом году в Челябинской области. С начала года на полигоне ЮУЖД от наезда поезда и поражения электротоком были травмированы шестеро несовершеннолетних — трое в Оренбургской области и один — в Курганской. В пресс-службе призвали пассажиров, увидевших, которые собираются прокатиться снаружи вагона, сообщать об этом локомотивной бригаде или позвонить в полицию.
