Двухлетняя девочка пострадала из-за резкого торможения автобуса в Челябинске

Двухлетняя девочка пострадала из-за резкого торможения автобуса №22 в Челябинске. Коляска с ребенком упала, малышка получила травмы, сообщила пресс-служба городской Госавтоинспекции.
«По предварительным данным, в автобусе „Волгабус“ произошло падение детской коляски при торможении перед остановкой общественного транспорта. В результате ДТП телесные повреждения получила девочка 2023 года рождения», — сообщила пресс-служба ведомства в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».
За рулем находился 53-летний водитель. Автобус следовал по маршруту №22. Авария произошла около дома №95в по улице Братьев Кашириных.
В Челябинске ранее на улице Кузнецова столкнулись два городских автобуса №5 и №51. Также не обошлось без пострадавших, на место приезжала скорая помощь, сообщили очевидцы.
