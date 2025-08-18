18 августа 2025

На улицы Челябинска выйдут пять трамваев в стиле самбо

Трамваи отправятся по маршрутам 5, 15 и 22
Трамваи отправятся по маршрутам 5, 15 и 22 Фото:

На улицах Челябинска уже сегодня можно будет увидеть трамваи в стиле самбо. Стилизованные вагоны отправятся по маршрутам №5, 15 и 22, сообщили в пресс-службе ООО «ЧелябГЭТ».

«Пять трамваев в стиле САМБО выйдут на улицы Челябинска. Уже с сегодняшнего дня два трамвая-амбассадора из пятерки начали курсировать по маршрутам города, напоминая челябинцам о силе, дисциплине и духе самбо», — уточнили в пресс-службе организации.

Это результат совместного проекта Федерации самбо Челябинской области и городского трамвайного депо, направленный на продвижение здорового образа жизни и популяризацию самбо. В рамках инициативы пять трамваев украсят тематическим оформлением, отражающим ценности и историю этого вида спорта.

Организаторы ставят перед собой задачу привлечь внимание молодежи к спорту и продемонстрировать, что самбо — это не только система самообороны, но и целостная философия, основанная на принципах здорового образа жизни. Трамваи в новенькой спортивной ливрее будут курсировать по маршрутам № 5, 15 и 22.

