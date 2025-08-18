Челябинец пытался через суд оспорить призыв на военную службу

Житель Южноуральска (Челябинская область) пытался через суд оспорить решение призывной комиссии о его годности к прохождению военной службы. Как сообщили в пресс-службе суда, он утверждал, что имеет заболевания, препятствующих призыву, но получил отказ.
«Судом Челябинской области административному истцу в удовлетворении административного иска к призывной комиссии Челябинской области, Военному комиссариату Челябинской области о признании незаконным решения призывной комиссии, обязании принять решение — отказано. Данное решение не вступило в законную силу», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
В суде изучили личное дело призывника и его учетную карту. Выяснилось, что при медицинском освидетельствовании истец не предъявлял на момент осмотра жалобы, заболевание было в стадии ремиссии. Также установлено, что при контрольном обследовании у врачей не возникло сомнений в его годности. Он был обоснованно признан годным к военной службе.
