18 августа 2025

Челябинец пытался через суд оспорить призыв на военную службу

Суд подтвердил правильность решения призывной комиссии
Суд подтвердил правильность решения призывной комиссии

Житель Южноуральска (Челябинская область) пытался через суд оспорить решение призывной комиссии о его годности к прохождению военной службы. Как сообщили в пресс-службе суда, он утверждал, что имеет заболевания, препятствующих призыву, но получил отказ.

«Судом Челябинской области административному истцу в удовлетворении административного иска к призывной комиссии Челябинской области, Военному комиссариату Челябинской области о признании незаконным решения призывной комиссии, обязании принять решение — отказано. Данное решение не вступило в законную силу», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

В суде изучили личное дело призывника и его учетную карту. Выяснилось, что при медицинском освидетельствовании истец не предъявлял на момент осмотра жалобы, заболевание было в стадии ремиссии. Также установлено, что при контрольном обследовании у врачей не возникло сомнений в его годности. Он был обоснованно признан годным к военной службе.

