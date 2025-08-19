В Челябинске в преддверии наплыва студентов дорожает съемное жилье

В Челябинске в августе 2025 года аренда небольших квартир вблизи ведущих вузов города подорожала с 20 000 до 25 000 рублей в месяц. Также популярностью пользуются большие квартиры, которые студенты снимают на троих. Об этом URA.RU сообщила президент гильдии риелторов «Южный урал» Наталья Шатрукова.
«Квартиры, которые мы ранее сдавали за 20 000 рублей, теперь сдаем за 25 000 в месяц. Несмотря на прибавку в стоимости, такие квартиры пользуются очень большим спросом. У студентов они сейчас очень востребованы», — сообщила Шатрукова.
Как отметила Шатрукова, также сейчас студенты предпочитают арендовать большие квартиры и жить там совместно — по двое или по трое. Причем, это выгодно как самим студентам, так и арендаторам, которые счастливы, что сдали квартиру за «дорого».
