21 августа 2025

Екатеринбуржец подложил взятку гаишнику, но получил серьезный срок. Фото

Екатеринбуржца, подложившего взятку инспектору ДПС, лишили свободы на пять лет
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Изначально пьяный водитель предлагал 300 тысяч рублей
Изначально пьяный водитель предлагал 300 тысяч рублей Фото:

В Екатеринбурге 31-летний местный житель, пойманный гаишником за пьяную езду, подложил 27 тысяч рублей инспектору в подстаканник авто после отказа сотрудника от взятки в 300 тысяч. За это лихача задержали, обвинили и отправили в колонию на пять лет, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

«Не желая привлечения к административной ответственности, осознавая, что сотрудник ДПС является должностным лицом, осужденный предложил ему взятку в размере 300 тыс. рублей. После отказа осужденный положил в подстаканник патрульного авто 27 тысяч рублей», — пояснили там. Инцидент произошел 5 декабря 2024-го, когда мужчину поймали пьяным за рулем машины.

Екатеринбуржца обвинили по ч. 3 ст. 30 п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу, в крупном размере). Верх-Исетский райсуд назначил виновному пять лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге 31-летний местный житель, пойманный гаишником за пьяную езду, подложил 27 тысяч рублей инспектору в подстаканник авто после отказа сотрудника от взятки в 300 тысяч. За это лихача задержали, обвинили и отправили в колонию на пять лет, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры. «Не желая привлечения к административной ответственности, осознавая, что сотрудник ДПС является должностным лицом, осужденный предложил ему взятку в размере 300 тыс. рублей. После отказа осужденный положил в подстаканник патрульного авто 27 тысяч рублей», — пояснили там. Инцидент произошел 5 декабря 2024-го, когда мужчину поймали пьяным за рулем машины. Екатеринбуржца обвинили по ч. 3 ст. 30 п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу, в крупном размере). Верх-Исетский райсуд назначил виновному пять лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...