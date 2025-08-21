В Екатеринбурге 31-летний местный житель, пойманный гаишником за пьяную езду, подложил 27 тысяч рублей инспектору в подстаканник авто после отказа сотрудника от взятки в 300 тысяч. За это лихача задержали, обвинили и отправили в колонию на пять лет, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры.
«Не желая привлечения к административной ответственности, осознавая, что сотрудник ДПС является должностным лицом, осужденный предложил ему взятку в размере 300 тыс. рублей. После отказа осужденный положил в подстаканник патрульного авто 27 тысяч рублей», — пояснили там. Инцидент произошел 5 декабря 2024-го, когда мужчину поймали пьяным за рулем машины.
Екатеринбуржца обвинили по ч. 3 ст. 30 п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу, в крупном размере). Верх-Исетский райсуд назначил виновному пять лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
