Кто из россиян может претендовать на субсидии по ЖКУ и как ее получить

Жители России имеют возможность получить господдержку при высоких расходах на коммунальные услуги. Об этом рассказала заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. По ее словам, семьи, чьи траты на оплату ЖКУ превышают установленный региональными властями процент от совокупного дохода всех членов, вправе рассчитывать на субсидию и не будут платить больше этой нормы. Об этом депутат рассказала в разговоре с корреспондентом Общественной службы новостей (ОСН).
«В отличие от прочих сфер жизни, в ЖКХ существует железобетонная мера защиты потребителей — семья никогда не будет платить за коммунальные услуги больше определенного процента, установленного на региональном уровне. Если соответствующие расходы превышают этот процент, можно обращаться за жилищной субсидией на оплату жилищно-коммунальных услуг. Единственное условие — нужно не иметь долгов по ЖКУ», — сказала Разворотнева в разговоре с ОСН.
Как сообщила депутат, размер процента расходов семьи на ЖКУ, превышение которого дает право на получение субсидии, определяется на уровне регионов и отличается в зависимости от субъекта РФ. В большинстве регионов этот показатель установлен на уровне 22%, тогда как в Москве он составляет 10%. Кроме того, парламентарий подчеркнула, что в настоящее время ведется активное обсуждение вопроса о введении единых федеральных критериев для предоставления субсидий на оплату услуг ЖКХ.
Для получения субсидии требуется лично обратиться с заявлением в МФЦ или органы соцзащиты. Формально все нужные документы данные учреждения могут запросить самостоятельно в рамках межведомственного обмена, однако рекомендуется сразу предоставить информацию о составе семьи, документацию, подтверждающую основания проживания в квартире, а также справки о доходах. Как уточнила Разворотнева, наличие или отсутствие задолженностей заявителю подтверждать не нужно — эта информация будет запрошена автоматически без его участия. Она добавила, что важно учесть, что оформление субсидий в автоматическом порядке пока не осуществляется.
Ранее стало известно, что на получение субсидии могут рассчитывать пенсионеры, инвалиды, малоимущие семьи, а также семьи участников СВО. Об этом рассказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
