21 августа 2025

Расслабляющий отдых и активные тренировки: где в Сургуте поплавать в бассейне

ТОП-5 мест, где поплавать в бассейне в Сургуте
ТОП-5 мест, где поплавать в бассейне в Сургуте

Жители и гости Сургута могут заняться плаванием и отдохнуть в местных бассейнах. В городе работают крупные спортивные комплексы, фитнес-центры и оздоровительные клубы, предлагающие услуги для всех возрастов и уровней подготовки. Самые популярные из них — собрали в подборке URA.RU.

«Олимп»

Спортивный комплекс с 25-ти и 50-ти метровым бассейном находится на улице Университетской. Здесь можно поплавать по дорожкам либо заняться аквааэробикой. Кроме того, в спорткомплексе можно учиться плаванию с личным тренером.

«Ледовый дворец спорта»

В учреждении, расположенном на Югорском тракте, функционирует два бассейна. Один из них на 25 метров с десятью дорожками — туда допускают взрослых и детей с 12 лет. Также в дворце есть бассейн с водными горками.

«Нефтяник»

В спорткомплексе есть просторный плавательный бассейн, где можно проводить эффективные тренировки или просто наслаждаться плаванием. Также здесь можно заняться аквааэробикой и посетить сауну, чтобы расслабиться и восстановить силы.

«World Class»

Фитнес-клуб в ТЦ «Агора» предлагает посетителям 25-ти метровый бассейн, зону релаксации и аквааэробики. Более того югорчане могут освоить основы плавания, улучшить осанку и подготовиться к большим заплывам на персональных занятиях.

«Городские парильни»

В банном комплексе есть все необходимое для приятного времяпрепровождения: от жарких парных до комфортабельных зон отдыха, бассейнов и купелей. Помимо этого, каждый гость может выбрать для себя подходящую SPA-процедуру или массаж.

