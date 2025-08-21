21 августа 2025

В Сургуте перекроют улицу из-за военно-исторической реконструкции. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Сургуте перекроют улицу 24 августа
В Сургуте перекроют улицу 24 августа Фото:

В Сургуте 24 августа с 13:00 до 18:00 перекроют движение автотранспорта по улице 16 ЮР из-за проведения военно-исторической реконструкции. Об этом сообщили в администрации города.

«На период проведения военно-исторической реконструкции „Шаг в бессмертие“ будет производиться перекрытие движения автотранспорта 24.08.2025 с 13:00 до 18:00 по улице 16 ЮР на участке от Югорского тракта до проезда, расположенного за зданием 38 по Югорскому тракту. Просим горожан и гостей Сургута учесть данную информацию при планировании поездок», — сказано на сайте мэрии.

Также изменится движение городских автобусов по маршрутам №22 и №77. А также по маршруту №61.

Перекрытие дороги в Сургуте
Перекрытие дороги в Сургуте
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сургуте 24 августа с 13:00 до 18:00 перекроют движение автотранспорта по улице 16 ЮР из-за проведения военно-исторической реконструкции. Об этом сообщили в администрации города. «На период проведения военно-исторической реконструкции „Шаг в бессмертие“ будет производиться перекрытие движения автотранспорта 24.08.2025 с 13:00 до 18:00 по улице 16 ЮР на участке от Югорского тракта до проезда, расположенного за зданием 38 по Югорскому тракту. Просим горожан и гостей Сургута учесть данную информацию при планировании поездок», — сказано на сайте мэрии. Также изменится движение городских автобусов по маршрутам №22 и №77. А также по маршруту №61.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...