В Сургуте 24 августа с 13:00 до 18:00 перекроют движение автотранспорта по улице 16 ЮР из-за проведения военно-исторической реконструкции. Об этом сообщили в администрации города.
«На период проведения военно-исторической реконструкции „Шаг в бессмертие“ будет производиться перекрытие движения автотранспорта 24.08.2025 с 13:00 до 18:00 по улице 16 ЮР на участке от Югорского тракта до проезда, расположенного за зданием 38 по Югорскому тракту. Просим горожан и гостей Сургута учесть данную информацию при планировании поездок», — сказано на сайте мэрии.
Также изменится движение городских автобусов по маршрутам №22 и №77. А также по маршруту №61.
