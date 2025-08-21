Рестораторы ХМАО столкнулись с дефицитом поставок сосьвинской селедки

В меню ресторанов Югры практически невозможно найти тугун — уникальную рыбу, которую называют «царской сельдью» или «сосьвинской селедкой». Даже в заведениях, специализирующихся на аутентичной северной кухне, этого деликатеса сегодня нет, выяснило URA.RU.
Несмотря на большое число ресторанов, в ХМАО немного мест, где можно попробовать блюда из традиционных продуктов. Найти в меню сосьвинскую сельдь, которую подавали на стол представителям императорской династии Романовых, советскому лидеру Иосифу Сталину, а позже презентовали европейским политикам, сегодня невозможно.
«Давно нет в меню сосьвинской сельди. Раньше подавали, стоило в районе 2,5 тысячи рублей — сама рыбка и гарнир», — рассказал URA.RU повар ресторана «Золотой медведь» в Нижневартовске. По его словам, у поставщиков рыбу найти трудно.
Нет «царской рыбы» и в ресторане «У Камелька» в Когалыме, известном блюдами северной кухни и участием его повара в гастрофестивале «Вкус Арктики». В марте он презентовал блюдо «Ломоть с сосьвинской сельдью, олениной и томленой брусникой» жюри, но в заведении оно не подается. «Нет, в нашем ресторане сосьвинская сельдь не подается», — пояснил администратор.
Не оказалось тугуна и в столице Югры — Ханты-Мансийске. В заведении «Миснэ» рыбы нет. В ресторане «Панорама», рекомендованном туристам для знакомства с местной кухней, в меню указана закуска с сосьвинской сельдью, картофелем и копченым яйцом весом 220 граммов за 880 рублей. Однако на момент беседы с журналистом агентства заказать блюдо было невозможно. «Обычно подаем, но сейчас нет, поступила неудачная партия рыбы. В ближайшее время появится, звоните», — уточнил сотрудник ресторана.
В соседней Тюмени тугун есть в меню. Например, в рыбном ресторане «Посейдон» подают его с печеным перцем, каперсами, ялтинским луком и картофелем. «Да, в наличии», — уточнила хостес. Стоимость блюда — почти 1300 рублей.
Рыба действительно в дефиците — на вылов тугуна в Северной Сосьве ежегодно устанавливаются лимиты. Но куда уходит даже небольшой улов, выяснить не удалось. Источники агентства считают, что «царская рыба» попадает на стол чиновникам, состоятельным людям и в элитные рестораны Тюмени и Москвы. Однако шанс отведать тугун у рядового югорчанина есть: на сайтах бесплатных объявлений за банку в 350 граммов просят около 2,5 тысячи рублей.
