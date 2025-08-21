21 августа 2025

Рестораторы ХМАО столкнулись с дефицитом поставок сосьвинской селедки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В ХМАО найти в ресторанах местную сосьвинскую селедку почти нереально
В ХМАО найти в ресторанах местную сосьвинскую селедку почти нереально Фото:

В меню ресторанов Югры практически невозможно найти тугун — уникальную рыбу, которую называют «царской сельдью» или «сосьвинской селедкой». Даже в заведениях, специализирующихся на аутентичной северной кухне, этого деликатеса сегодня нет, выяснило URA.RU.

Несмотря на большое число ресторанов, в ХМАО немного мест, где можно попробовать блюда из традиционных продуктов. Найти в меню сосьвинскую сельдь, которую подавали на стол представителям императорской династии Романовых, советскому лидеру Иосифу Сталину, а позже презентовали европейским политикам, сегодня невозможно.

«Давно нет в меню сосьвинской сельди. Раньше подавали, стоило в районе 2,5 тысячи рублей — сама рыбка и гарнир», — рассказал URA.RU повар ресторана «Золотой медведь» в Нижневартовске. По его словам, у поставщиков рыбу найти трудно.

Нет «царской рыбы» и в  ресторане «У Камелька» в Когалыме, известном блюдами северной кухни и участием его повара в гастрофестивале «Вкус Арктики». В марте он презентовал блюдо «Ломоть с сосьвинской сельдью, олениной и томленой брусникой» жюри, но в заведении оно не подается. «Нет, в нашем ресторане сосьвинская сельдь не подается», — пояснил администратор.

Не оказалось тугуна и в столице Югры — Ханты-Мансийске. В заведении «Миснэ» рыбы нет. В ресторане «Панорама», рекомендованном туристам для знакомства с местной кухней, в меню указана закуска с сосьвинской сельдью, картофелем и копченым яйцом весом 220 граммов за 880 рублей. Однако на момент беседы с журналистом агентства заказать блюдо было невозможно. «Обычно подаем, но сейчас нет, поступила неудачная партия рыбы. В ближайшее время появится, звоните», — уточнил сотрудник ресторана.

В соседней Тюмени тугун есть в меню. Например, в рыбном ресторане «Посейдон» подают его с печеным перцем, каперсами, ялтинским луком и картофелем. «Да, в наличии», — уточнила хостес. Стоимость блюда — почти 1300 рублей.

Рыба действительно в дефиците — на вылов тугуна в Северной Сосьве ежегодно устанавливаются лимиты. Но куда уходит даже небольшой улов, выяснить не удалось. Источники агентства считают, что «царская рыба» попадает на стол чиновникам, состоятельным людям и в элитные рестораны Тюмени и Москвы. Однако шанс отведать тугун у рядового югорчанина есть: на сайтах бесплатных объявлений за банку в 350 граммов просят около 2,5 тысячи рублей.

Ранее URA.RU сообщало, чем уникален тугун из ХМАО. Также агентство сообщало, что в данный момент вылов сосьвинской селедки ограничен

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В меню ресторанов Югры практически невозможно найти тугун — уникальную рыбу, которую называют «царской сельдью» или «сосьвинской селедкой». Даже в заведениях, специализирующихся на аутентичной северной кухне, этого деликатеса сегодня нет, выяснило URA.RU. Несмотря на большое число ресторанов, в ХМАО немного мест, где можно попробовать блюда из традиционных продуктов. Найти в меню сосьвинскую сельдь, которую подавали на стол представителям императорской династии Романовых, советскому лидеру Иосифу Сталину, а позже презентовали европейским политикам, сегодня невозможно. «Давно нет в меню сосьвинской сельди. Раньше подавали, стоило в районе 2,5 тысячи рублей — сама рыбка и гарнир», — рассказал URA.RU повар ресторана «Золотой медведь» в Нижневартовске. По его словам, у поставщиков рыбу найти трудно. Нет «царской рыбы» и в  ресторане «У Камелька» в Когалыме, известном блюдами северной кухни и участием его повара в гастрофестивале «Вкус Арктики». В марте он презентовал блюдо «Ломоть с сосьвинской сельдью, олениной и томленой брусникой» жюри, но в заведении оно не подается. «Нет, в нашем ресторане сосьвинская сельдь не подается», — пояснил администратор. Не оказалось тугуна и в столице Югры — Ханты-Мансийске. В заведении «Миснэ» рыбы нет. В ресторане «Панорама», рекомендованном туристам для знакомства с местной кухней, в меню указана закуска с сосьвинской сельдью, картофелем и копченым яйцом весом 220 граммов за 880 рублей. Однако на момент беседы с журналистом агентства заказать блюдо было невозможно. «Обычно подаем, но сейчас нет, поступила неудачная партия рыбы. В ближайшее время появится, звоните», — уточнил сотрудник ресторана. В соседней Тюмени тугун есть в меню. Например, в рыбном ресторане «Посейдон» подают его с печеным перцем, каперсами, ялтинским луком и картофелем. «Да, в наличии», — уточнила хостес. Стоимость блюда — почти 1300 рублей. Рыба действительно в дефиците — на вылов тугуна в Северной Сосьве ежегодно устанавливаются лимиты. Но куда уходит даже небольшой улов, выяснить не удалось. Источники агентства считают, что «царская рыба» попадает на стол чиновникам, состоятельным людям и в элитные рестораны Тюмени и Москвы. Однако шанс отведать тугун у рядового югорчанина есть: на сайтах бесплатных объявлений за банку в 350 граммов просят около 2,5 тысячи рублей. Ранее URA.RU сообщало, чем уникален тугун из ХМАО. Также агентство сообщало, что в данный момент вылов сосьвинской селедки ограничен. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...