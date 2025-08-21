21 августа 2025

Космонавт из ХМАО обратился к россиянам в День Государственного флага. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сергей Рыжиков поздравил россиян с борта МКС
Сергей Рыжиков поздравил россиян с борта МКС Фото:

Космонавт из Нижневартовска Сергей Рыжиков обратился к россиянам в День Государственного флага России. Видео с поздравлением прямо с борта МКС опубликовала госкорпорация «Роскосмос».

«Уважаемые соотечественники! Мы космонавты Роскосмоса — Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Олег Платонов с борта Международной космической станции поздравляем вас с Днем Государственного флага России», — сказал Рыжиков.

Космонавт подметил, что узнаваемый во всем мире российский триколор давно шагнул за пределы Земли. Сегодня он представлен и на МКС, где космонавты работают на благо страны и всего человечества.

Ранее URA.RU писало, что космонавт из ХМАО Сергей Рыжиков стал командиром Международной космической станции. Сейчас в его задачи входит контроль за выполнением программы полета, управление экипажем на российском и на американском сегментах.

Видео — Роскосмос /Tg

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Космонавт из Нижневартовска Сергей Рыжиков обратился к россиянам в День Государственного флага России. Видео с поздравлением прямо с борта МКС опубликовала госкорпорация «Роскосмос». «Уважаемые соотечественники! Мы космонавты Роскосмоса — Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Олег Платонов с борта Международной космической станции поздравляем вас с Днем Государственного флага России», — сказал Рыжиков. Космонавт подметил, что узнаваемый во всем мире российский триколор давно шагнул за пределы Земли. Сегодня он представлен и на МКС, где космонавты работают на благо страны и всего человечества. Ранее URA.RU писало, что космонавт из ХМАО Сергей Рыжиков стал командиром Международной космической станции. Сейчас в его задачи входит контроль за выполнением программы полета, управление экипажем на российском и на американском сегментах. Видео — Роскосмос /Tg
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...