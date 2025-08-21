Космонавт из Нижневартовска Сергей Рыжиков обратился к россиянам в День Государственного флага России. Видео с поздравлением прямо с борта МКС опубликовала госкорпорация «Роскосмос».
«Уважаемые соотечественники! Мы космонавты Роскосмоса — Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Олег Платонов с борта Международной космической станции поздравляем вас с Днем Государственного флага России», — сказал Рыжиков.
Космонавт подметил, что узнаваемый во всем мире российский триколор давно шагнул за пределы Земли. Сегодня он представлен и на МКС, где космонавты работают на благо страны и всего человечества.
Ранее URA.RU писало, что космонавт из ХМАО Сергей Рыжиков стал командиром Международной космической станции. Сейчас в его задачи входит контроль за выполнением программы полета, управление экипажем на российском и на американском сегментах.
Видео — Роскосмос /Tg
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!