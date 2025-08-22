Жительница ХМАО требует у стоматологии миллион рублей после неудачной операции

У женщины возникли осложнения после удаления зуба в больнице Нижневартовска
У женщины возникли осложнения после удаления зуба в больнице Нижневартовска

Жительница Радужного (ХМАО) требует у Нижневартовской окружной больницы моральную компенсацию в размере миллиона рублей за тяжелые осложнения после удаления зуба. Об этом рассказали в пресс-службе судов Югры.

«3 сентября 2025 года в Радужнинском городском суде состоится открытое судебное заседание по иску жительницы города Радужный к „Нижневартовская окружная клиническая больница“ о взыскании компенсации морального вреда в размере 1 000 000 рублей и имущественного вреда, причиненного в результате некачественного оказания медицинских услуг. А также расходов по уплате государственной пошлины», — сказано в сообщении.

В мае 2022 года женщина обратилась Радужнинскую городскую стоматологию с болью в нижней челюсти — ей было рекомендовано удаление зуба. В июне югорчанку направили в стоматологию Нижневартовска, а потом — в Нижневартовскую окружную больницу из-за сложности операции.

По словам пациентки, после оперативного вмешательства у нее появилась масса осложнений — возникли хронические боли, сложности в подвижности нижней челюсти и необходимость в дополнительном лечении. Женщина уверена, что медицинская помощь была оказана с нарушением клинических рекомендаций и стандартов.

