Губернатор ХМАО Руслан Кухарук обратился к югорчанам с поздравлениями в День Государственного флага России. Глава региона пожелал жителям Югры мира, благополучия и уверенности в завтрашнем дне.
«Поздравляю с Днем Государственного флага России! Этот праздник наполнен особым смыслом, глубоким чувством уважения к главному символу страны. Триколор для нас — олицетворение единства, преемственности поколений и преданности родной земле», — написал Кухарук в своем telegram-канале.
Губернатор принял участие в торжественной церемонии поднятия флага на площади Победы в Когалыме. Он поделился, что в этот момент особенно чувствовал гордость за свою страну, за ее историю и за тех, кто своим трудом и подвигами ее прославляет. «Пусть наш флаг объединяет нас в служении на благо Югры и России», — заявил Кухарук.
Видео — Руслан Кухарук/Tg
