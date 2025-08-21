21 августа 2025

Губернатор Кухарук обратился к жителям ХМАО в День Государственного флага. Видео

Руслан Кухарук поздравил жителей Югры
Руслан Кухарук поздравил жителей Югры Фото:

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук обратился к югорчанам с поздравлениями в День Государственного флага России. Глава региона пожелал жителям Югры мира, благополучия и уверенности в завтрашнем дне.

«Поздравляю с Днем Государственного флага России! Этот праздник наполнен особым смыслом, глубоким чувством уважения к главному символу страны. Триколор для нас — олицетворение единства, преемственности поколений и преданности родной земле», — написал Кухарук в своем telegram-канале.

Губернатор принял участие в торжественной церемонии поднятия флага на площади Победы в Когалыме. Он поделился, что в этот момент особенно чувствовал гордость за свою страну, за ее историю и за тех, кто своим трудом и подвигами ее прославляет. «Пусть наш флаг объединяет нас в служении на благо Югры и России», — заявил Кухарук.

Видео — Руслан Кухарук/Tg

