В Сургуте 36-летний неоднократно судимый за тяжкие преступления мужчина склонял школьницу к интиму по переписке и планировал заработать на продаже наркотиков. Об этом URA.RU рассказали в УМВД Югры.
«Фигурант вступил в переписку в социальной сети с несовершеннолетней, в ходе которой обсуждал темы интимного характера. При силовой поддержке сотрудников Росгвардии оперативники задержали 36-летнего неоднократно судимого жителя Сургута. Полицейские провели обыск по месту жительства подозреваемого — изъятые вещества общей массой 12,82 грамма содержат в своих составах мефедрон», — сообщили в ведомстве.
Югорчанин признал свою вину. На него возбуждены уголовные дела по статье 135, 30, 228.1 УК РФ. На время расследования мужчина заключен под стражу.
