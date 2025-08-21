21 августа 2025

В ХМАО рецидивист склонял школьницу к интиму и пытался заработать на наркотиках

Мужчина вел интимную переписку со школьницей
Мужчина вел интимную переписку со школьницей

В Сургуте 36-летний неоднократно судимый за тяжкие преступления мужчина склонял школьницу к интиму по переписке и планировал заработать на продаже наркотиков. Об этом URA.RU рассказали в УМВД Югры.

«Фигурант вступил в переписку в социальной сети с несовершеннолетней, в ходе которой обсуждал темы интимного характера. При силовой поддержке сотрудников Росгвардии оперативники задержали 36-летнего неоднократно судимого жителя Сургута. Полицейские провели обыск по месту жительства подозреваемого — изъятые вещества общей массой 12,82 грамма содержат в своих составах мефедрон», — сообщили в ведомстве.

Югорчанин признал свою вину. На него возбуждены уголовные дела по статье 135, 30, 228.1 УК РФ. На время расследования мужчина заключен под стражу.

