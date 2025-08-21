21 августа 2025

В ХМАО резко подорожали поездки к Черному морю

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поездки к Черному морю подорожали для югорчан на 12%
Поездки к Черному морю подорожали для югорчан на 12% Фото:

Поездки из Ханты-Мансийского автономного округа к Черному морю подорожали более чем на 12% с начала года. Причиной стал повышенный спрос на внутренний туризм среди югорских путешественников.

«Поездка на отдых на Черноморское побережье в июле стала дороже. Этому способствовал высокий спрос на внутренний туризм, а также сезонный рост в период отпусков и летних каникул. За год поездки на Черноморское побережье подорожали на 12,16%», — говорится в исследовании аналитиков Центробанка, которое есть в распоряжении URA.RU.

Перелет туда и обратно, например, из Сургута в Сочи в конце августа, согласно данным онлайн-бронирований, на одного сейчас стоит почти 26 тысяч рублей без багажа. Из Нижневартовска аналогичные билеты выйдут дороже 30 тысяч. При этом внутри региона поездки наоборот подешевели.

«Услуги пассажирского транспорта в регионе стали дешевле. Этому способствовало открытие российскими перевозчиками новых регулярных рейсов из автономного округа по России и в страны СНГ, Абхазию, Турцию», — считают аналитики.

Ранее URA.RU рассказывало, что ХМАО вошел в топ-25 направлений для иностранных туристов. Речь шла о в федеральной программе «Открой свою Россию». Эксперты отметили потенциал округа для развития международного туризма.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Поездки из Ханты-Мансийского автономного округа к Черному морю подорожали более чем на 12% с начала года. Причиной стал повышенный спрос на внутренний туризм среди югорских путешественников. «Поездка на отдых на Черноморское побережье в июле стала дороже. Этому способствовал высокий спрос на внутренний туризм, а также сезонный рост в период отпусков и летних каникул. За год поездки на Черноморское побережье подорожали на 12,16%», — говорится в исследовании аналитиков Центробанка, которое есть в распоряжении URA.RU. Перелет туда и обратно, например, из Сургута в Сочи в конце августа, согласно данным онлайн-бронирований, на одного сейчас стоит почти 26 тысяч рублей без багажа. Из Нижневартовска аналогичные билеты выйдут дороже 30 тысяч. При этом внутри региона поездки наоборот подешевели. «Услуги пассажирского транспорта в регионе стали дешевле. Этому способствовало открытие российскими перевозчиками новых регулярных рейсов из автономного округа по России и в страны СНГ, Абхазию, Турцию», — считают аналитики. Ранее URA.RU рассказывало, что ХМАО вошел в топ-25 направлений для иностранных туристов. Речь шла о в федеральной программе «Открой свою Россию». Эксперты отметили потенциал округа для развития международного туризма.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...