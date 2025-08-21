21 августа 2025

Аквапарк в Сургуте, где девушка порвала промежность, перестанет работать

Аквапарк в Сургуте закроется с 1 сентября
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дату открытия после ремонта в аквапарке сообщат позже
Дату открытия после ремонта в аквапарке сообщат позже Фото:

В Сургуте (ХМАО) аквапарк «Аквамарин» закрывается с 1 сентября на техобслуживание. Развлекательный комплекс известен тем, что в 2024 году одна из посетительниц порвала промежность, скатываясь с горки.

«Аквапарк закрывается на ежегодный технический ремонт с 1 сентября. Отслеживайте дату открытия», — говорится в объявлении, опубликованном на сайте «Аквамарина».

В августе 2024 года одна из посетительниц сургутского аквапарка порвала промежность во время того, как скатывалась с горки. Девушку доставили на скорой в больницу и наложили ей швы. А следователи организовали проверку из-за происшествия. После этого развлекательный комплекс закрылся почти на месяц на ремонт.

Временно приостановил работу и единственный аквапарк в Ханты-Мансийске. А в Когалыме аквапарк «На гребне волны» откроется 27 августа после длительной реконструкции.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сургуте (ХМАО) аквапарк «Аквамарин» закрывается с 1 сентября на техобслуживание. Развлекательный комплекс известен тем, что в 2024 году одна из посетительниц порвала промежность, скатываясь с горки. «Аквапарк закрывается на ежегодный технический ремонт с 1 сентября. Отслеживайте дату открытия», — говорится в объявлении, опубликованном на сайте «Аквамарина». В августе 2024 года одна из посетительниц сургутского аквапарка порвала промежность во время того, как скатывалась с горки. Девушку доставили на скорой в больницу и наложили ей швы. А следователи организовали проверку из-за происшествия. После этого развлекательный комплекс закрылся почти на месяц на ремонт. Временно приостановил работу и единственный аквапарк в Ханты-Мансийске. А в Когалыме аквапарк «На гребне волны» откроется 27 августа после длительной реконструкции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...