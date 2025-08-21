Аквапарк в Сургуте, где девушка порвала промежность, перестанет работать

В Сургуте (ХМАО) аквапарк «Аквамарин» закрывается с 1 сентября на техобслуживание. Развлекательный комплекс известен тем, что в 2024 году одна из посетительниц порвала промежность, скатываясь с горки.
«Аквапарк закрывается на ежегодный технический ремонт с 1 сентября. Отслеживайте дату открытия», — говорится в объявлении, опубликованном на сайте «Аквамарина».
В августе 2024 года одна из посетительниц сургутского аквапарка порвала промежность во время того, как скатывалась с горки. Девушку доставили на скорой в больницу и наложили ей швы. А следователи организовали проверку из-за происшествия. После этого развлекательный комплекс закрылся почти на месяц на ремонт.
Временно приостановил работу и единственный аквапарк в Ханты-Мансийске. А в Когалыме аквапарк «На гребне волны» откроется 27 августа после длительной реконструкции.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!