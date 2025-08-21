В Ханты-Мансийском автономном округе куриные яйца подешевели за год почти на 17%. Это самый большой скачок цены за период, ситуацию связывают с ростом производства продукции.
«Шестой месяц подряд снижаются цены на яйца. Причина — рост предложения в регионе вследствие увеличения производства яиц в целом по стране. За год яйца стали дешевле на 16,82%», — говорится в исследовании ЦБ, которое есть в распоряжении URA.RU.
За июль продукция при этом также сильно подешевела. По сравнению с июнем яйца упали в цене почти на 6,5%. Одни из самых дешевых вариантов в югорских магазинах продают примерно по 40 рублей за десяток.
Некоторые другие продукты тоже подешевели летом, например, фрукты и овощи. В июле заметно упали цены на картофель, свеклу, огурцы, виноград, чеснок, груши и перцы.
«Этому способствовало сезонное снижение цен на овощи из-за поступления отечественного урожая. Кроме того, в июле этого года вырос сбор овощей открытого и закрытого грунта в стране по сравнению с прошлым годом. Цены на импортную плодоовощную продукцию снизились из-за укрепления рубля в предыдущие месяцы», — поясняют аналитики.
Ранее URA.RU рассказывало, что к концу 2023 года отдельные магазины в ХМАО стали продавать яйца почти почти по 200 рублей за десяток. А у отдельных ритейлеров продукция и вовсе пропадала с прилавков.
