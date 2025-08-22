Полиция ХМАО депортирует 75 нелегалов из России

В Ханты-Мансийском автономном округе полиция выявила 75 иностранных граждан, которые незаконно находились на территории России. Об этом сообщили в пресс-службе окружного управления МВД.
«За нарушения в области обеспечения режима пребывания иностранных граждан и граждан РФ составлено 625 протоколов об административных правонарушениях. Выявлены 75 иностранных граждан, незаконно находящихся на территории России. За незаконную трудовую деятельность к административной ответственности привлечено 13 иностранных граждан», — сообщили в ведомстве. Всех задержанных ожидает процедура депортации в страны исхода.
В ходе проверок гостиниц, хостелов, арендных квартир и домов полицейские также возбудили 22 уголовных дела по статьям 322.2 и 322.3 УК РФ.. Кроме того, 60 иностранным гражданам отказали во въезде на территорию России, у 76 человек аннулированы трудовые патенты, а семи — виды на жительство. В ведомстве отметили, что подобные проверки проводятся на постоянной основе для усиления контроля за миграционной ситуацией в регионе.
