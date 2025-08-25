В центре Екатеринбурга закроют важную улицу

В Екатеринбурге закроют участок улицы Малышева от Горького до Розы Люксембург из-за капремонта. Перекрывать проезд будут со 2 по 6 сентября в ночное время — с 23:00 до 05:00, рассказали в пресс-службе мэрии.
«Это связано с проведением работ по капитальному ремонту улицы Гоголя. На месте будут установлены соответствующие дорожные знаки и указатели», — сказали в администрации.
Помимо этого, в рамках ремонта улиц Карла Маркса и Энгельса рабочие продлят срок закрытия улицы Карла Маркса от Горького до Розы Люксембург и улицы Энгельса от Розы Люксембург до дома №8 на Энгельса до 30 ноября. Водителей призвали заранее планировать маршрут.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!