В Перми Театр-Театр готов показать и обсудить с публикой новый спектакль до премьеры

Новый танцевальный спектакль Театра-Театра «Лимб» (12+) пермяки не только увидят до официальной премьеры, но и обсудят его с постановщиками. Таким образом первые зрители смогут, возможно, повлиять на итоговый вариант представления.
«На большой сцене ТТ пройдут открытые предпоказы танцевального спектакля „Лимб“ (12+). Это возможность не только увидеть, как рождается премьера будущего сезона, но и обсудить свои впечатления от просмотра с постановочной командой спектакля», — сообщается в соцсетях театра.
Этим летом после аналогичного предпоказа в ТТ повысили возрастной ценз для спектакля «Идиот». Первая реакция зрителей показала, что людям младше 18 лет на него лучше не ходить. Постановку «Лимб» можно будет оценить 28 и 29 августа.
