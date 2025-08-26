Пермяки собрали деньги для младенца, который не может закрыть глаза

Новорожденному Арсению требуется специализированная помощь
Новорожденному Арсению требуется специализированная помощь

Благотворительный фонд «Дедморозим» завершил сбор на операцию для новорожденного, который после тяжелых родов не может самостоятельно закрыть глаза. Об этом URA.RU рассказали в фонде.

«Арсению требовались расходные материалы к медоборудованию и специализированное питание. Сумма составляла 331 400 рублей. Все деньги собраны. Сбор закрыт», — уточнили в «Дедморозим».

Причиной того, что новорожденному мальчику потребовалась помощь, стало аноксическое поражение мозга. Какое-то время в мозг не поступал кислород. Это привело к гибели клеток.

