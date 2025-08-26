Пермяков приглашают отправиться на туристическом поезде в Челябинск

Осенью из Перми запустят туристический поезд в Челябинск
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Для пермяков организуют экскурсии к озеру Тургояк
Для пермяков организуют экскурсии к озеру Тургояк Фото:

В мэрии сообщили о запуске осеннего туристического поезда из Перми в Челябинск. Поездка запланирована на 27 сентября. Для пермяков организуют экскурсии к озеру Тургояк, известному как «малый брат Байкала», а также в национальный парк Таганай. Кроме того, пассажирам будут предложены различные туристические маршруты.

«Например, посещение Ильменского заповедника, музеев Миасса и автозавода „Урал“, столицы оружейников Златоуста, „Сада Победы“. А также оружейной фабрики и горного парка имени Бажова», — сказано на официальном сайте администрации Перми. 

В свою очередь, весной 2025 года Пермь встречала первый туристический поезд, прибывший из Челябинска. Гости смогли ознакомиться с достопримечательностями краевой столицы и Кунгура.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В мэрии сообщили о запуске осеннего туристического поезда из Перми в Челябинск. Поездка запланирована на 27 сентября. Для пермяков организуют экскурсии к озеру Тургояк, известному как «малый брат Байкала», а также в национальный парк Таганай. Кроме того, пассажирам будут предложены различные туристические маршруты. «Например, посещение Ильменского заповедника, музеев Миасса и автозавода „Урал“, столицы оружейников Златоуста, „Сада Победы“. А также оружейной фабрики и горного парка имени Бажова», — сказано на официальном сайте администрации Перми.  В свою очередь, весной 2025 года Пермь встречала первый туристический поезд, прибывший из Челябинска. Гости смогли ознакомиться с достопримечательностями краевой столицы и Кунгура.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...