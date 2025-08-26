Пермяков приглашают отправиться на туристическом поезде в Челябинск

В мэрии сообщили о запуске осеннего туристического поезда из Перми в Челябинск. Поездка запланирована на 27 сентября. Для пермяков организуют экскурсии к озеру Тургояк, известному как «малый брат Байкала», а также в национальный парк Таганай. Кроме того, пассажирам будут предложены различные туристические маршруты.
«Например, посещение Ильменского заповедника, музеев Миасса и автозавода „Урал“, столицы оружейников Златоуста, „Сада Победы“. А также оружейной фабрики и горного парка имени Бажова», — сказано на официальном сайте администрации Перми.
В свою очередь, весной 2025 года Пермь встречала первый туристический поезд, прибывший из Челябинска. Гости смогли ознакомиться с достопримечательностями краевой столицы и Кунгура.
