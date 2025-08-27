Мэр из ХМАО проинспектировал новую школу перед открытием

Глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой проверил новую школу на 1100 мест, которая строится в поселении Белый Яр. В своем telegram-канале мэр сообщил, что последние приготовления к учебному году завершаются — школа введена в эксплуатацию и распахнет свои двери 1 сентября.
«Второй корпус СОШ № 3 готов к открытию. Все строительно-монтажные, отделочные работы и благоустройство выполнены, школа практически на 100% укомплектована необходимым оборудованием и учебными пособиями. Объект официально введен в эксплуатацию по итогам контрольной проверки Службы жилищного и строительного надзора Югры. Завершаются последние приготовления к приему первых учеников, для которых двери школы распахнутся уже 1 сентября — в День знаний», — написал Трубецкой.
Школу возводили по концессии сразу по двум программам: региональной («Строительство») и муниципальной («Образование Сургутского района»). Новое образовательное учреждение обошлось бюджету в 3,2 миллиарда рублей. «Большая часть этой суммы, а именно 1,8 млрд рублей — средства окружного бюджета — ощутимая поддержка со стороны правительства региона и губернатора Югры Руслана Кухарука. Еще 0,9 млрд рублей составило федеральное финансирование, и 0,5 млрд рублей — вложения муниципалитета», — уточнил глава района.
Также в ходе рабочей поездки в Белый Яр Трубецкой проверил автопарковку у строящегося храма на улице Кушникова. Работы близятся к завершению — территория подготовлена, установлены бордюры, произведена отсыпка. «Одновременно с этим муниципалитет ведет строительство подъездных путей к храму», — добавил Трубецкой.
Ранее URA.RU писало о том, что в поселке Белый Яр Сургутского района введена в эксплуатацию новая школа, рассчитанная на 1100 учеников. Объект стоимостью более 3 миллиардов рублей построен по концессионному соглашению и примет детей уже с начала учебного года.
