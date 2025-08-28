Депутаты заксобрания Челябинской области приняли во втором и третьем чтении закон, ограничивающий продажу алкоголя в объектах общепита, расположенных в жилых многоквартирных домах. Об этом с места событий передает корреспондент URA.RU.
«Закон „О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Челябинской области“ был принят во втором и третьем чтениях. Он принят с учетом поправок, внесенных минэкономразвития региона», — сообщает корреспондент агентства.
«В настоящее время продажа алкогольной продукции запрещена в объектах общепита, расположенных в многоквартирных домах, с залом обслуживания посетителей менее 40 квадратных метров. В первом чтении законопроекта, принятого в июне текущего года, предлагалось увеличить площадь зала обслуживания до 50 квадратных метров.
Ко второму чтению поступило предложение дифференцировать подход к изменению площади. Размер минимальной площади зала обслуживания для кафе и ресторанов, расположенных в жилых домах и на прилегающих территориях, сохранена на уровне в 40 квадратных метров. Для баров и буфетов, основным видом деятельности которых является продажа алкоголя, минимальная площадь увеличена до 50 квадратных метров.
Кроме того, увеличена минимальная сумма уставного капитала для юридических лиц, осуществляющих торговлю алкоголем в системе общепита. Закон вступит в силу с 1 марта следующего года.
