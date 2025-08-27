Россельхознадзор пресек в Челябинской области торговлю фальсифицированными рыбными консервами. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства, продукция не соответствовала требованиям техрегламентов.
«В регионе по предписанию Россельхознадзора почти в ста магазинах изымут из оборота 4,5 тонны фальсифицированных рыбных консервов. Нарушения выявили в ходе контроля, прошедшего с 15 по 25 августа», — заявили URA.Ru в офисе службы.
Контрольные мероприятия Россельхознадзор провел по информации из прокуратуры. Надзорное ведомство сообщило, что в магазинах обнаружили продукцию, не соответствующую установленным стандартам. Выяснилось, что консервы «Сардины балтийские» по факту изготовлены из салаки, а наименования товаров содержат неверные данные о составе. В связи с этим в начале августа производственные сертификаты для консервов аннулировали.
Несмотря на это, фальсификат поступил на реализацию. Использование системы прослеживаемости Россельхознадзора позволило оперативно выявить, в какие торговые точки попал товар. Специалисты побывали на всех оптовых базах. Выяснилось, что у восьми из двенадцати оптовиков оказалось 23,2 тысячи штук спорной фальсифицированной продукции.
Банки имеют разные названия: «Сардины балтийские из салаки (балтийской сельди) тушки бланшированной в масле с каперсами», «Сардины балтийские из салаки тушки бланшированной», «Сардины балтийские OMEGIN в масле на пару», «Сардины балтийские OMEGIN с каперсами на пару», «Сардины балтийские OMEGIN с халапеньо на пару». Несмотря на кажущееся богатство ассортимента, его суть одинакова — фальсифицированный товар.
Попались сразу несколько производителей. Незаконную продукцию выпустили «Рыбзавод «За Родину»» и «Сохраним традиции» из Калининградской области, компания «Домашние консервы» из Владимирской области.
Все проверенные организации, где на остатках специалисты выявили незаконный товар, получили предписания Россельхознадзора. В срок до 1 сентября продавцы обязаны изъять фальсификат из оборота.
В ведомстве напомнили, что салака и сардина относятся к семейству сельдевых, но отличаются ареалом обитания и размерами. При этом салака является балтийским подвидом атлантической сельди, а сардина — рыба, обитающая в Средиземном и Черном морях.
