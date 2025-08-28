Депутаты заксобрания Челябинской области распределили дополнительные средства, поступившие из федерального бюджета. Об этом сообщил из зала заседаний заксобрания корреспондент URA.RU.
«Областной бюджет получил дополнительные федеральные средства в размере 27 миллионов рублей. Из них 15,9 миллиона направят на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан. Более 10 миллионов рублей предусмотрены на выплаты южноуральцам, награжденным нагрудным знаком „Почетный донор России“, — сообщил в докладе депутатам министр финансов региона Иван Родионов.
Также распределены ранее зарезервированные средства на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы. На эти цели направлено 5,8 миллиарда рублей.
Уточненные параметры областного бюджета составят по доходам — 307,6 млрд рублей, по расходам — 379,6 млрд рублей. Дефицит изменений не претерпел — 72,0 млрд рублей. Депутаты поддержали поправки в региональный бюджет 2025 года.
