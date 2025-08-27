27 августа 2025

Правительство Челябинской области завело официальный канал в мессенджере MAX

Канал будет делиться актуальной информацией о жизни региона
Вслед за губернатором Челябинской области Алексеем Текслером официальный канал в национальном мессенджере MAX запустило и правительство региона. Об этом сообщает пресс-служба исполнительного органа власти.

«На канале будут публиковаться основные актуальные новости региона, свежая информация о деятельности областного правительства, а также полезный и образовательный контент», — пояснили в пресс-службе. Подписаться на канал можно по ссылке.

Ранее свой канал в MAX также завел и губернатор Челябинской области Алексей Текслер, который назвал национаольный мессенджер новой площадкой для общения с жителями региона. «Буду рассказывать о своей работе и всем том интересном, что происходит в Челябинской области», — сообщил Текслер.

А накануне на областном педсовете и министр образования и науки региона Виталий Литке заявил о намерении полностью перевести все учреждения системы образования Челябинской области в госмессенджер Мах до конца 2025 года.

