Депутат Государственной Думы РФ Валерий Гартунг после встречи с жителями поселка Еманжелинка (Челябинская область) сообщил, что жители бунтуют против главы поселка. Соответствующий пост Гартунг разместил в соцсетях.
«Еманжелинка взбунтовалась против своего главы. Построили коммерческий объект. К нему сейчас нужно организовать подъезд. Для этого сносят гаражи и хозяйственные постройки, которыми пользуются жители. Все это, со слов жителей, делает глава поселения! На встрече мне рассказали, что люди неоднократно видели, как на строительстве магазина использовался служебный транспорт, а глава инспектировал работы лично в рабочее время», — сообщил Гартунг в своем telegram-канале. По словам депутата, на встречу в поселок его пригласили местные жители.
Депутат заявил, что даже если магазин построен законно, без коррупционных нарушений, все равно ставить внутри дворов коммерческий объект не было никакой необходимости. Магазинов в Еманжелинке, по мнению Гартунга, достаточно, а детских и спортивных площадок явно не хватает. Гартунг добавил, что информация местных жителей будет проверена и он обратится в правоохранительные органы.
Депутат обратил внимание и на другую проблему. В поселении на пять тысяч жителей фактически нет канализации. То есть канализационные стоки отводятся, но очистных нет, и нечистоты просто сливают в реку.
«Это совсем уже дикая история! Напишу запрос в прокуратуру, в следственный комитет. Обращусь к главе района. Будем жителей защищать», — сообщил Гартунг.
URA.RU направило запрос в администрацию Еткульского муниципального округа, к которому относится село Еманжелинка. Ответ ожидается.
