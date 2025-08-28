Челябинцам покажут трофеи военной техники НАТО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Российскую военную технику организаторы используют для исторических реконструкций
Российскую военную технику организаторы используют для исторических реконструкций Фото:

В Чебаркуле (Челябинская область) на фестивале «Броня Танкограда» зрителям покажут трофеи военной техники стран НАТО. Как URA.RU рассказали в пресс-службе оргкомитета фестиваля, мероприятие состоится 6 сентября.

«НАТОвские трофеи займут место на выставке в специально отведенном месте на площадке фестиваля. Они свое отъездили, а флаги иностранных государств-производителей, размещенные на подбитой броне, напомнят россиянам, с какой силой вновь борется российский солдат», — сообщили URA.RU организаторы «Брони Танкограда».

Трофеи будут представлены немецкой боевой машиной пехоты Marder и британским легкий бронетранспортером FV103 Spartan. Также посетители увидят бронированную машину Bradley из США.

Шестой фестиваль посвятили теме преемственности трудовых и добровольческих воинских традиций южноуральцев. Участники военно-патриотических клубов Урала объединят усилия для проведения военно-исторических реконструкций «Победный май», «Разгром моджахедов», Кавказский рубеж», «Наследники Победы».

Чтобы воссоздать события 1945 года, организаторы задействуют танк Т-34 и самоходку ИСУ-152 «ЧТЗ – Уралтрак». События в Афганистане и на Кавказе покажут с помощью БТР и танка Т-72.

«Также продемонстрируем огневые возможности современного российского вооружения. Важным шагом для нас стало и смещение показа исторических реконструкций с равнины на гору в пяти километрах от места, задействованного ранее. Новая площадка будет удобнее для зрителей, ведь теперь не придется стоять в толпе, а можно смотреть на реконструкции сверху – вниз. Оборудуем два удобных подъезда на площадку и две парковки», — рассказал руководитель оргштаба фестиваля Александр Ноздрачев.

Фестиваль «Броня Танкограда» появился в 2020 году. Его основала инициативная группа Военно-исторического клуба «Гранит» и сотрудников «ЧТЗ-Уралтрак». За пять лет существования фестиваля его посетили более 35 тысяч человек. Ключевым организатором мероприятия стали командование Центрального военного округа Минобороны РФ и 90-й гвардейской дважды Краснознаменной Витебско-Новгородской танковой дивизии. Есть и другие соорганизаторы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Чебаркуле (Челябинская область) на фестивале «Броня Танкограда» зрителям покажут трофеи военной техники стран НАТО. Как URA.RU рассказали в пресс-службе оргкомитета фестиваля, мероприятие состоится 6 сентября. «НАТОвские трофеи займут место на выставке в специально отведенном месте на площадке фестиваля. Они свое отъездили, а флаги иностранных государств-производителей, размещенные на подбитой броне, напомнят россиянам, с какой силой вновь борется российский солдат», — сообщили URA.RU организаторы «Брони Танкограда». Трофеи будут представлены немецкой боевой машиной пехоты Marder и британским легкий бронетранспортером FV103 Spartan. Также посетители увидят бронированную машину Bradley из США. Шестой фестиваль посвятили теме преемственности трудовых и добровольческих воинских традиций южноуральцев. Участники военно-патриотических клубов Урала объединят усилия для проведения военно-исторических реконструкций «Победный май», «Разгром моджахедов», Кавказский рубеж», «Наследники Победы». Чтобы воссоздать события 1945 года, организаторы задействуют танк Т-34 и самоходку ИСУ-152 «ЧТЗ – Уралтрак». События в Афганистане и на Кавказе покажут с помощью БТР и танка Т-72. «Также продемонстрируем огневые возможности современного российского вооружения. Важным шагом для нас стало и смещение показа исторических реконструкций с равнины на гору в пяти километрах от места, задействованного ранее. Новая площадка будет удобнее для зрителей, ведь теперь не придется стоять в толпе, а можно смотреть на реконструкции сверху – вниз. Оборудуем два удобных подъезда на площадку и две парковки», — рассказал руководитель оргштаба фестиваля Александр Ноздрачев. Фестиваль «Броня Танкограда» появился в 2020 году. Его основала инициативная группа Военно-исторического клуба «Гранит» и сотрудников «ЧТЗ-Уралтрак». За пять лет существования фестиваля его посетили более 35 тысяч человек. Ключевым организатором мероприятия стали командование Центрального военного округа Минобороны РФ и 90-й гвардейской дважды Краснознаменной Витебско-Новгородской танковой дивизии. Есть и другие соорганизаторы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...