Челябинцам покажут трофеи военной техники НАТО

В Чебаркуле (Челябинская область) на фестивале «Броня Танкограда» зрителям покажут трофеи военной техники стран НАТО. Как URA.RU рассказали в пресс-службе оргкомитета фестиваля, мероприятие состоится 6 сентября.
«НАТОвские трофеи займут место на выставке в специально отведенном месте на площадке фестиваля. Они свое отъездили, а флаги иностранных государств-производителей, размещенные на подбитой броне, напомнят россиянам, с какой силой вновь борется российский солдат», — сообщили URA.RU организаторы «Брони Танкограда».
Трофеи будут представлены немецкой боевой машиной пехоты Marder и британским легкий бронетранспортером FV103 Spartan. Также посетители увидят бронированную машину Bradley из США.
Шестой фестиваль посвятили теме преемственности трудовых и добровольческих воинских традиций южноуральцев. Участники военно-патриотических клубов Урала объединят усилия для проведения военно-исторических реконструкций «Победный май», «Разгром моджахедов», Кавказский рубеж», «Наследники Победы».
Чтобы воссоздать события 1945 года, организаторы задействуют танк Т-34 и самоходку ИСУ-152 «ЧТЗ – Уралтрак». События в Афганистане и на Кавказе покажут с помощью БТР и танка Т-72.
«Также продемонстрируем огневые возможности современного российского вооружения. Важным шагом для нас стало и смещение показа исторических реконструкций с равнины на гору в пяти километрах от места, задействованного ранее. Новая площадка будет удобнее для зрителей, ведь теперь не придется стоять в толпе, а можно смотреть на реконструкции сверху – вниз. Оборудуем два удобных подъезда на площадку и две парковки», — рассказал руководитель оргштаба фестиваля Александр Ноздрачев.
Фестиваль «Броня Танкограда» появился в 2020 году. Его основала инициативная группа Военно-исторического клуба «Гранит» и сотрудников «ЧТЗ-Уралтрак». За пять лет существования фестиваля его посетили более 35 тысяч человек. Ключевым организатором мероприятия стали командование Центрального военного округа Минобороны РФ и 90-й гвардейской дважды Краснознаменной Витебско-Новгородской танковой дивизии. Есть и другие соорганизаторы.
