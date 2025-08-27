В прокат вышел документальный фильм про челябинский хоккейный клуб «Трактор». Зрители увидят изнутри, как хоккеисты боролись за Кубок Гагарина, сообщила пресс-служба регионального министерства по физической культуре и спорту.
«Вышел документальный фильм КХЛ „Кубок Гагарина. Верить в мечту“. Болельщики увидят изнутри борьбу ХК „Трактор“ за главный трофей», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Зрители увидят кадры из раздевалок, переживания родных. Узнают, какие важные слова говорил Бенуа Гру и что мотивировало Максима Шабанова, Зака Фукале, Владимира Ткачева. «Это был очень интересный сезон, даже необычный. По ходу сезона мы набирали все больше и больше. Чем было труднее, тем сильнее мы становились. И когда начался плей-офф, мы поняли, что этот „Трактор“ не остановить», — рассказывает Фукале.
«Трактор» за два последних года завоевал «бронзу» и «серебро» чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Команда сезона 2025/2026 не оставляет надежды взять главный трофей — Кубок Гагарина. Вся актуальная информация о подготовке «Трактора» к новому сезону — на URA.RU.
