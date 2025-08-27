В Челябинской области появился список зарабатывающих сотни тысяч рублей

В Челябинской области в августе на самые высокие зарплаты могли претендовать рабочие и топ-менеджеры. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter, сварщикам предлагали 205 тысяч рублей, коммерческим директорам — 300 тысяч.
«В топе специалистов, которым работодатели готовы предложить наиболее высокую зарплату в регионе, вошли представители рабочих профессий. Традиционно в список высокооплачиваемых профессий попали и управленческие должности», — заявили URA.RU в HeadHunter.
Анализ вакансий, открытых по 170 профессиям, показал: наиболее высокие зарплаты среди рабочих профессий получают сварщики, водители, прорабы и другие специалисты. Медианная зарплата водителя — 200,8 тысячи рублей, прораба, мастера строительно-монтажных работ —181,4 тысячи рублей, токаря, фрезеровщика, шлифовщика — 165 тысяч рублей. Маляры, штукатуры в августе могли рассчитывать на 158,4 тысячи рублей, монтажники — на 153,7 тысячи, машинисты — на 152,8 тысячи. Геологам предлагали по 150 тысяч рублей, технологам и геодезистам — по 140 тысяч рублей.
В то же время IT-специалисты оказались представленными в списке высокооплачиваемых профессий скромней рабочих. Тестировщики могли рассчитывать в Челябинске на 150 тысяч рублей. И этом стало самой высокой планкой среди программистов. Даже менеджеру по компенсациям и льготам предлагали больше — 161 тысячу рублей.
После коммерческих директоров на высокие зарплаты могли рассчитывать технические директора, директора по информтехнологиям, руководители отдела маркетинга и рекламы, директора по персоналу. Им предлагали по 150 тысяч рублей. Столько же гарантировали руководителям строительного проекта, гендиректорам, исполнительным директорам. При этом главы отделов аналитики могли трудоустроиться на 140 тысяч рублей.
