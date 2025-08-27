27 августа 2025

Челябинский шоумен Ярушин запишет песню с Президентским оркестром Беларуси

Актер и певец Стас Ярушин, родившийся в Челябинске, запишет авторскую композицию с Национальным Президентским оркестром Беларуси. Работа над песней ведется в перерывах между съемками пятого сезона музыкального шоу «Фактор.by» в Минске, где Ярушин выступает в роли наставника.

«Мне очень комфортно находиться и на этом шоу, и в самой Беларуси. Я еще летом приезжал в Минск — настолько „Фактор.by“ придал мне определенных музыкальных ресурсов! Сейчас через несколько дней у нас будет выходной, и я буду записывать песню своего сочинения с Национальным Президентским оркестром Беларуси. Аранжировку мы еще тогда летом записали, сейчас осталось записать голос», — передает слова Ярушина издание «Беларусь сегодня».

Также Ярушин высоко оценил организацию работы на белорусском проекте. Он отметил, что профессионализм команды «Фактор.by» проявляется в деталях и создает идеальные условия для творчества. Артист участвует в шоу в качестве наставника уже второй сезон — ранее он был частью четвертого сезона проекта. В пятом сезоне, который выйдет в октябре на телеканале «Беларусь 1», его коллегами стали певец Денис Клявер, народный артист Беларуси Владимир Громов и Ольга Бузова.

