В Челябинской области в конце августа на озере утонул мужчина

В Челябинской области отдых на берегу озера Сугомак для компании друзей закончился трагедией. 49-летний мужчина отправился купаться и не вернулся, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
«Трагедия произошла в Кыштымском городском округе на озере Сугомак. 49-летний мужчина, отдыхавший в компании друзей, отправился купаться и не вернулся», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
К поискам подключились спасатели и водолазы, а также сотрудники полиции. Совместно они обследовали более 300 квадратных метров акватории и береговой линии. Тело утонувшего удалось обнаружить только спустя два дня после трагедии на глубине трех метров и в 70 метрах от берега. Остальные обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили в региональном МЧС.
Купальный сезон в Челябинской области официально закрывается 31 августа. На сегодняшний день на территории региона с начала сезона погибли 32 человека, в том числе трое детей. 2 июня в карьере в Челябинске утонул подросток, который прыгнул в воду, поспорив с друзьями. Между подростками случился спор, в котором один из них начал утверждать, что сможет прыгнуть, сообщил источник URA.RU. 13 июня на пляже «Прибой» озера Смолино днем утонул мужчина. Обстоятельства случившегося выясняли следователи территориального следственного отдела.
