Депутат гордумы Челябинска, участник СВО Евгений Ботов принимает участие в Кубке полномочного представителя президента РФ в УрФО для защитников Отечества, который проходит в Тюмени. В беседе с URA.RU Ботов рассказал, что соревнуется в стрельбе из лука и настольном теннисе.
«В теннис играю с детства, как любитель. А стрельба из лука всегда была интересна. Как-то раз я даже встречался с бойцом, который сбивал вражеские дроны из лука», — поделился Ботов. Турнир по настольному теннису запланирован на 29 августа.
Депутат отметил, что многие дисциплины, включая стрельбу из лука, волейбол сидя и армрестлинг, адаптированы для участников с инвалидностью. По его словам, такие мероприятия помогают ветеранам СВО адаптироваться к мирной жизни и вновь проверить себя. Как рассказал Ботов, на открытии выступил полпред Артем Жога. Он отметил, что участники уже одержали свою победу, а на соревнованиях покажут волю и силу.
Кубок полномочного представителя президента РФ в УрФО для защитников Отечества проходит в Тюмени с 26 по 31 августа. В соревнованиях участвуют около 350 человек, включая бойцов СВО, членов их семей, тренеров и социальных координаторов. Программа включает 13 дисциплин, среди которых пауэрлифтинг, армрестлинг, шахматы и пулевая стрельба. В церемонии открытия помимо Жоги поучаствовал и губернатор Тюменской области Александр Моор.
