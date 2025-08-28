В Челябинской области за год число новых глэмпингов выросло в 2,3 раза. Они находятся рядом с природными жемчужинами, в том числе на озерах Увильды и Тургояк, возле парков и горнолыжных курортов, сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Комфортные дома, возведенные в этих местах, рассчитаны на круглогодичное пребывание. Они обеспечивают все условия для отдыха как зимой, так и летом», — отметили в пресс-службе.
Всего в рамках федеральной программы нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в 2023-2024 годах было реализовано 24 проекта. Общий объем инвестиций в проект — 1,2 миллиарда рублей. Благодаря программе в регионе возвели 550 современных номеров в 14 муниципалитетах. Таким образом внутренний туризм в регионе стал более доступным.
В целом 2025 год стал для туристической отрасли важным, ведь с 1 января 2025 года все глэмпинги и кемпинги обязаны пройти классификацию и войти в Единый реестр объектов в сфере туристической индустрии. Эта мера позволит повысить качество услуг и создать прозрачную систему для туристов.
В августе 2025 года жители Челябинской области стали выбирать отдых в формате избинга в 2,5 раза чаще. Исследование провели совместно с сервисом онлайн-бронирования «Островок». Выяснилось, что наибольший интерес к «тихому туризму» стали проявлять южноуральцы в возрасте от 35 до 44 лет. На них пришлось 40% пользователей ресурсов.
