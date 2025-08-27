Кандидат в депутаты Карабаша устранила конкурента за членство в «Единой России»

Суд отменил регистрацию кандидата в члены горсобрания Карабаша (Челябинская область) Александра Сысоева. Информация об этом содержится в картотеке Кыштымского горсуда.
«Категория дела: об отмене регистрации кандидата на выборах в представительные органы местного самоуправления. Ответчик: Сысоев Александр Иванович. Заинтересованное лицо: территориальная избирательная комиссия Карабаша. Результат: административный иск удовлетворен», — сказано в картотеке суда.
Пенсионер Сысоев был кандидатом в горсобрание Карабаша от «Справедливой России» по избирательному округу № 1. Иск об отмене его регистрации подала кандидат от «Единой России» по тому же округу, директор детдома Галина Алябьева. После снятия с выборов Сысоева единственным соперником Алябьевой остается представитель ЛДПР, завхоз Каслинского промышленно-гуманитарного техникума Ольга Софронова.
Как сообщила представитель истца Алена Ануфриева, причина отмены регистрации Сысоева в том, что, будучи кандидатом от эсеров, он являлся членом ЕР. При этом избиркомы сами проверить партийную принадлежность не могут. Реестров в открытом доступе нет, а многие партии их даже и не ведут. В таких случаях устранить нарушения закона можно только через суд.
Выборы депутатов муниципальных собраний в регионе состоятся с 12 по 14 сентября. В эти же дни пройдут выборы депутатов областного заксобрания.
