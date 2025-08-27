Челябинцы в разы увеличили интерес к обучению детей в Малайзии и Южной Корее

Жители Челябинской области значительно нарастили интерес к обучению детей в Малайзии и других азиатских странах. Как URA.RU рассказали в пресс-службе компании «МегаФон», четыре вуза Юго-Восточной Азии привлекли наибольшее внимание южноуральцев.
«В 2025 году со стороны челябинцев посещаемость сайтов азиатских вузов увеличилась в 2,1 раза по сравнению с 2024 годом. Самые высокие темпы роста показали учебные заведения Южной Кореи, Японии и Малайзии», — пояснили URA.RU в «МегаФоне».
Наиболее популярными у южноуральских абитуриентов в этом году оказались готовящий аграриев университет Путра в Малайзии (доля — 10%), Корейский передовой институт науки и технологий (8%), Шанхайский транспортный университет и Пекинский университет в Китае (по 8%).
Интерес к китайскому образованию за год сократился вдвое, сохранив за страной наибольшую долю интересантов — 38%. Чаще всего челябинцы хотели обучаться техническим профессиям.
Одновременно со снижением интереса к КНР заметно выросла популярность вузов Южной Кореи (в 5,7 раза) и Японии (в 4,1 раза). Кроме названного вуза, высокого интереса со стороны челябинских абитуриентов удостоились Пхоханский университет науки и технологии и университет Корё. Среди японских образовательных учреждений наибольшую динамику показали Киотский университет и университет Осаки. Доля желающих отправиться на учебу в Малайзию с 2024 года увеличилась с 2% до 12%.
В основном сайты азиатских вузов посещают мужчины, на которых пришлось 84% пользователей. Причем, 40% аудитории — это люди 35-44 лет. Это как раз родители потенциальных студентов. Следом трафик обеспечили челябинцы 25-34 лет (28%). Среди посетителей вузовских ресурсов самих юных абитуриентов немного — лишь каждый десятый.
