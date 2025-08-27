27 августа 2025

Маркетплейс проверит ПВЗ, на который пожаловались сургутяне из-за невыплаты зарплаты

Wildberries проверит жалобы жителей Сургута на невыплату зарплаты в ПВЗ
Wildberries проверит жалобы жителей Сургута на невыплату зарплаты в пунктах выдачи заказов и свяжется с владельцем ПВЗ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании.

«Мы обязательно проверим эту информацию. А также свяжемся с указанным владельцем пунктов выдачи маркетплейса для выяснения всех обстоятельств», — уточнили в Wildberries.

В компании пояснили, что наймом и выплатами зарплаты занимаются владельцы ПВЗ. При этом маркетплейс обучает взаимодействию с сотрудниками и инструктирует по их работе.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте сотрудники пункта выдачи на улице Островского, 36/1 массово заявили о задержке зарплаты. По их словам, директор управляет сразу несколькими ПВЗ в городе. Жалобы направлены в трудовую инспекцию.

