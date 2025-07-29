Украинские военные сталкиваются с крайней нехваткой личного состава и признаются в усталости от затяжных боевых действий. Об этом сообщает телеканал CNN.
«У нас критическая нехватка личного состава. Никто не хочет воевать», — передает CNN слова командира одного из подразделений ВСУ, дислоцированного в Константиновке. Подкрепления не поступало уже более восьми месяцев. По его словам, на передовой остаются в основном опытные бойцы, которые испытывают физическую и моральную усталость. Многие из них ждут замены, однако новые силы не прибывают.
Снабжение украинских позиций на линии фронта, по данным CNN, осуществляется преимущественно с помощью беспилотников. Однако эти дроны уязвимы для российских средств противодействия, что осложняет доставку необходимых ресурсов. Командир отметил и недостаток коммуникации между военными, украинскими властями и гражданским населением. По его словам, многие проблемы остаются неозвученными, и ситуация на фронте часто оказывается непонятной для тех, кто находится вне зоны боевых действий.
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