CNN: украинские военные истощены крайней нехваткой личного состава

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Подкрепления не поступало уже более восьми месяцев
Подкрепления не поступало уже более восьми месяцев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные сталкиваются с крайней нехваткой личного состава и признаются в усталости от затяжных боевых действий. Об этом сообщает телеканал CNN.

«У нас критическая нехватка личного состава. Никто не хочет воевать», — передает CNN слова командира одного из подразделений ВСУ, дислоцированного в Константиновке. Подкрепления не поступало уже более восьми месяцев. По его словам, на передовой остаются в основном опытные бойцы, которые испытывают физическую и моральную усталость. Многие из них ждут замены, однако новые силы не прибывают.

Снабжение украинских позиций на линии фронта, по данным CNN, осуществляется преимущественно с помощью беспилотников. Однако эти дроны уязвимы для российских средств противодействия, что осложняет доставку необходимых ресурсов. Командир отметил и недостаток коммуникации между военными, украинскими властями и гражданским населением. По его словам, многие проблемы остаются неозвученными, и ситуация на фронте часто оказывается непонятной для тех, кто находится вне зоны боевых действий.

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Украинские военные сталкиваются с крайней нехваткой личного состава и признаются в усталости от затяжных боевых действий. Об этом сообщает телеканал CNN. «У нас критическая нехватка личного состава. Никто не хочет воевать», — передает CNN слова командира одного из подразделений ВСУ, дислоцированного в Константиновке. Подкрепления не поступало уже более восьми месяцев. По его словам, на передовой остаются в основном опытные бойцы, которые испытывают физическую и моральную усталость. Многие из них ждут замены, однако новые силы не прибывают. Снабжение украинских позиций на линии фронта, по данным CNN, осуществляется преимущественно с помощью беспилотников. Однако эти дроны уязвимы для российских средств противодействия, что осложняет доставку необходимых ресурсов. Командир отметил и недостаток коммуникации между военными, украинскими властями и гражданским населением. По его словам, многие проблемы остаются неозвученными, и ситуация на фронте часто оказывается непонятной для тех, кто находится вне зоны боевых действий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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