В Екатеринбурге начали штрафовать водителей, скрывающих госномера на парковках
В центре Екатеринбурга 29 августа устроили охоту на водителей, которые прячут госномера машин на платных парковках, чтобы не оплачивать их. В рейде участвовали сотрудники администрации, городской службы парковки и ГАИ, рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии.

«В процессе были сняты помехи для автоматической фиксации номеров автомобилей, владельцы которых должны будут либо оплатить парковку, либо заплатить штраф в 3000 рублей за неоплату парковки в течение 15 минут. Такие рейды власти города при поддержке ГАИ будут проводить регулярно», — отметили там.

Чтобы зафиксировать машины, которые стоят на парковке больше 15 минут, мимо них проезжает паркон. После этого участники мероприятия убирали бумажки с госномеров или снимали те, которые просто закрываются магнитами.

Парковки в Екатеринбурге остаются платными не всегда — с 20:00 до 08:00 вставать на них можно бесплатно. Вместе с этим для жителей центральных улиц существует «резидентская парковка», стоимость которой составляет 3000 рублей за год.

