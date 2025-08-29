Самолет, садившийся в Екатеринбурге, подал экстренный сигнал

Воздушное судно посадили благополучно
Воздушное судно посадили благополучно Фото:

Самолет «Уральских авиалиний», летевший 29 августа из Читы в Екатеринбург, при снижении на посадку в аэропорту Кольцово подал сигнал задымления. Об этом рассказали в пресс-службе перевозчика.

«При выполнении рейса U6-623 по маршруту Чита — Екатеринбург на этапе снижения для посадки в Кольцово произошло срабатывание сигнализации возможного задымления багажного отсека», — пояснили там. О ситуации на борту экипаж доложил диспетчеру.

Несмотря на это, самолет посадили благополучно. В ходе проверки судна выяснилось, что срабатывание сигнализации оказалось ложным.

