Две улицы перекроют в центре Екатеринбурга

На закрытом участке установят соответствующие знаки
В Екатеринбурге коммунальщики перекроют улицы Розы Люксембург и Карла Маркса из-за строительных работ. Движение по первому участку запретят с 1 по 20 сентября, а по второму — с 20 августа по 7 октября, рассказали в пресс-службе мэрии.

«Специалисты Екатеринбургского МУП „Водоканал“ закроют движение транспорта по нечетной стороне улицы Розы Люксембург, с перекрытием улицы Карла Маркса возле домов №37 и №39», — пояснили там. Это связано со строительством сетей водопровода и канализации к зданию на Розы Люксембург, 45.

Объезд для транспорта организуют по улицам Розы Люксембург — Куйбышева — Белинского — Карла Маркса. На закрытом участке выставят соответствующие знаки и указатели.

