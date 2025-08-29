Две улицы перекроют в центре Екатеринбурга

В Екатеринбурге коммунальщики перекроют улицы Розы Люксембург и Карла Маркса из-за строительных работ. Движение по первому участку запретят с 1 по 20 сентября, а по второму — с 20 августа по 7 октября, рассказали в пресс-службе мэрии.
«Специалисты Екатеринбургского МУП „Водоканал“ закроют движение транспорта по нечетной стороне улицы Розы Люксембург, с перекрытием улицы Карла Маркса возле домов №37 и №39», — пояснили там. Это связано со строительством сетей водопровода и канализации к зданию на Розы Люксембург, 45.
Объезд для транспорта организуют по улицам Розы Люксембург — Куйбышева — Белинского — Карла Маркса. На закрытом участке выставят соответствующие знаки и указатели.
