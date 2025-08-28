Суд сократил срок свердловчанину-абьюзеру, который угрожал убить себя

Свердловский областной суд сократил тюремный срок Максиму Мальмину, который заперся в подъезде и угрожал убить себя после ссоры с женой. Ранее он был осужден за истязание, угрозу убийством и незаконное хранение оружия, сообщили URA.RU в инстанции.
«Наказание снижено на два месяца. Теперь ему предстоит провести в местах лишения свободы шесть лет и 10 месяцев», — уточнили в суде.
Силовики брали Мальмина штурмом в конце 2023 года. Максим хотел помириться с бывшей супругой, но та отказалась впустить его в квартиру. После этого он угрожал убить себя из револьвера, который переделал в боевой. Полицейские около трех часов пытались уговорить Мальмина выйти. Бывшая жена обвинила его в регулярных избиениях.
