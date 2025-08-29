В Екатеринбурге отказались отпустить из колонии подельника бывшего вице-мэра

Свердловский областной суд отказался отпустить из колонии Аслудина Парсанова, осужденного по делу бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева, который этим летом вышел условно-досрочно. Рассмотрение ходатайства Парсанова прошло 28 августа, итог размещен в картотеке инстанции.
Парсанов просил о «замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания». Но суд отказал в этом.
В 2014 году его приговорили к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Силовики считают, что он якобы помогал Контееву избавляться от конкурентов и тех, кто мешал ему. Парсанова обвинили в похищении и жестоком убийстве Андрея Волкова. Последний поплатился жизнью, потому что якобы препятствовал поставкам овощей и фруктов через таможню в Петухово. По версии следствия, Парсанов с Юсуповым вывезли жертву за город, где задушили веревкой, а затем зарезали. Позже труп закопали.
Виктор Контеев вышел из колонии 19 июня. Последние 13 лет он отбывал наказание по тяжким статьям УК РФ (свою вину отрицает, считает дело сфабрикованным). Сейчас он хочет заниматься с внуками и вести социальные проекты. Подробнее — в этом интервью.
