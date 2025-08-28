В Екатеринбурге сиделка напоила снотворным пенсионерку и обокрала ее

В Екатеринбурге соцработница пришла домой к пенсионерке, напоила ее снотворным и похитила 50 тысяч рублей. На этом она не остановилась и обокрала на ту же сумму бывшую клиентку-инвалида, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
«Виновная пришла в квартиру к знакомой 65-летней женщине под видом соцработника, где в процессе распития чая добавила потерпевшей в напиток сильнодействующее снотворное вещество, чем привела ее в беспомощное состояние. После чего Савельева похитила из квартиры потерпевшей более 50 тысяч рублей», — пояснили в ведомстве.
Сразу после этого женщина пришла к следующей клиентке, которой 89 лет. Сиделка попросила принести воды, а сама в этот момент вытащила из ее сумки 50 тысяч рублей.
Через некоторое время мошенницу задержали. Ее обвинили по ч. 1 ст. 162 УК РФ (разбой) и п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Суд назначил ей лишение свободы на пять лет и три месяца в колонии общего режима со штрафом в 100 тысяч рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!