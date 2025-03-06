06 марта 2025

Парковки в Екатеринбурге сделают бесплатными навсегда, но в определенное время

В Екатеринбурге парковки сделают бесплатными с 20:00 до 08:00
© Служба новостей «URA.RU»
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Парковка будет бесплатной только ночью
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Власти Екатеринбурга в ближайшее время разрешат водителям парковаться бесплатно в ночное время. Документы для введения послабления в платной парковочной зоне уже готовятся, сообщает неофициальный telegram-канал мэрии.

«Бесплатная „ночная“ парковка с 20:00 до 8:00 — вводится в ближайшее время», — следует из поста. Вместе с этим чиновники устанавливают правила парковки для жителей центральных улиц.

Резидентская парковка обойдется в 3000 рублей за год, то есть чуть больше восьми рублей в день. Многодетные семьи будут иметь право бесплатно парковать один автомобиль в семье.

О планах администрации ввести «подписку» на платную парковку URA.RU сообщало в декабре 2024-го. До этого скидки на парковку просили жильцы домов в квартале улиц Луначарского, Малышева, Куйбышева, Бажова. Они направили мэру Алексею Орлову обращение, в котором требовали выдать резидентное парковочное разрешение.

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Власти Екатеринбурга в ближайшее время разрешат водителям парковаться бесплатно в ночное время. Документы для введения послабления в платной парковочной зоне уже готовятся, сообщает неофициальный telegram-канал мэрии. «Бесплатная „ночная“ парковка с 20:00 до 8:00 — вводится в ближайшее время», — следует из поста. Вместе с этим чиновники устанавливают правила парковки для жителей центральных улиц. Резидентская парковка обойдется в 3000 рублей за год, то есть чуть больше восьми рублей в день. Многодетные семьи будут иметь право бесплатно парковать один автомобиль в семье. О планах администрации ввести «подписку» на платную парковку URA.RU сообщало в декабре 2024-го. До этого скидки на парковку просили жильцы домов в квартале улиц Луначарского, Малышева, Куйбышева, Бажова. Они направили мэру Алексею Орлову обращение, в котором требовали выдать резидентное парковочное разрешение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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